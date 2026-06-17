G7 обещает увеличить поставки Украине ПВО, перехватчиков и дальнобойных систем
09:32 17.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны Группы семи (G7) намерены увеличить поставки Украине систем ПВО, а также дальнобойных систем. Об этом говорится в совместном заявлении по геополитическим вопросам лидеров G7, саммит которой проходит во Франции.
«Мы договорились наращивать поставки средств противовоздушной обороны, дополнительных систем и перехватчиков, а также средств большой дальности. Мы также готовы рассмотреть возможность предоставления Украине лицензий, которые позволят увеличить объем ее собственного военного производства», — говорится в документе.
НОВОСТИ
- 11:32 17.06.2026
- Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже $78 за баррель
- 11:20 17.06.2026
- Польша от ФРГ может ожидать только удара ножом в спину — лидер польской оппозиции
- 11:05 17.06.2026
- США обсуждают введение платного прохода через Ормузский пролив — Politico
- 11:00 17.06.2026
- Тайвань намерен сформировать первую эскадрилью боевых БПЛА
- 10:32 17.06.2026
- Психиатрическую экспертизу проведут отцу, который пытался сжечь 4 детей под Красноярском
- 10:20 17.06.2026
- ФСБ задержала в трех регионах РФ пособников спецслужб Киева, готовивших теракты
- 10:08 17.06.2026
- Собянин: Число участников спортивно-патриотических лагерей увеличится втрое
- 10:05 17.06.2026
- Мировая экономика начала перестройку, странам нужно новое партнерство — Мишустин
- 10:00 17.06.2026
- В ГД обеспокоены нарушениями при тарифообразовании в 65 регионах РФ — Володин
- 09:20 17.06.2026
- Китай никогда не поддастся внешнему давлению в торговле — вице-премьер Госсовета КНР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать