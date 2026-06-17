Китай никогда не поддастся внешнему давлению в торговле — вице-премьер Госсовета КНР

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай будет решительно отстаивать свои национальные интересы и суверенитет, столкнувшись с внешним давлением в торговле и финансах. Об этом на финансовом форуме «Луцзяцзуй-2026» заявил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, выступавший главным переговорщиком Китая в ходе торговых трений с США.

«Столкнувшись с игнорирующим факты подавлением и необоснованным сдерживанием, Китай никогда не пойдет на компромисс и не отступит, мы будем решительно защищать свой национальный суверенитет, безопасность и интересы развития в соответствии с законом», — заявил Хэ Лифэн.