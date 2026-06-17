0
0
252
НОВОСТИ

Китай никогда не поддастся внешнему давлению в торговле — вице-премьер Госсовета КНР

09:20 17.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай будет решительно отстаивать свои национальные интересы и суверенитет, столкнувшись с внешним давлением в торговле и финансах. Об этом на финансовом форуме «Луцзяцзуй-2026» заявил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, выступавший главным переговорщиком Китая в ходе торговых трений с США.

«Столкнувшись с игнорирующим факты подавлением и необоснованным сдерживанием, Китай никогда не пойдет на компромисс и не отступит, мы будем решительно защищать свой национальный суверенитет, безопасность и интересы развития в соответствии с законом», — заявил Хэ Лифэн.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 17.06.2026
Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже $78 за баррель
0
32
11:20 17.06.2026
Польша от ФРГ может ожидать только удара ножом в спину — лидер польской оппозиции
0
76
11:05 17.06.2026
США обсуждают введение платного прохода через Ормузский пролив — Politico
0
111
11:00 17.06.2026
Тайвань намерен сформировать первую эскадрилью боевых БПЛА
0
127
10:32 17.06.2026
Психиатрическую экспертизу проведут отцу, который пытался сжечь 4 детей под Красноярском
0
178
10:20 17.06.2026
ФСБ задержала в трех регионах РФ пособников спецслужб Киева, готовивших теракты
0
193
10:08 17.06.2026
Собянин: Число участников спортивно-патриотических лагерей увеличится втрое
0
177
10:05 17.06.2026
Мировая экономика начала перестройку, странам нужно новое партнерство — Мишустин
0
211
10:00 17.06.2026
В ГД обеспокоены нарушениями при тарифообразовании в 65 регионах РФ — Володин
0
187
09:32 17.06.2026
G7 обещает увеличить поставки Украине ПВО, перехватчиков и дальнобойных систем
0
223

Возврат к списку