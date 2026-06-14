Движение через АПП «Джанкой» перекрыто из-за попытки ВСУ атаковать мосты на Херсонщине
10:30 13.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Движение в сторону автомобильного пункта пропуска (АПП) «Джанкой» на административной границе Херсонской области и Крыма временно перекрыто из-за очередной попытки ВСУ атаковать мосты на направлении Чонгара. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Противник предпринял новую попытку атаковать мосты на направлении Чонгара. Движение в сторону АПП „Джанкой“ сейчас перекрыто», — написал Сальдо в своем телеграм-канале.
Он добавил, что ночью ВСУ также атаковали мост, соединяющий Геническ с Арабатской стрелкой. «Специалисты уже провели обследование конструкций. Движение запущено в реверсивном режиме. Информация по движению будет уточняться и доводиться дополнительно», — подчеркнул губернатор.
За ночь силами ПВО и мобильных огневых групп сбито 25 ударных беспилотников ВСУ, отметил глава Херсонщины.
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