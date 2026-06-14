Сбер подарил Саранску светомузыкальный фонтан
09:58 13.06.2026
|Фото пресс-службы Сбера
На церемонии открытия председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Александр Анащенко и глава Республики Мордовия Артём Здунов торжественно запустили обновлённый фонтан и праздничную программу.
После обновления «Звезда Мордовии» стал мультимедийным и светомузыкальным. Теперь фонтан оснащён водным экраном размером 25 на 8 метров, на который можно выводить световые, фото- и видеопроекции.
Фонтан работает как в статичном режиме, так и в динамике, подстраиваясь под выбранную мелодию. В основе конструкции — 126 струй. Центральная из них бьёт на высоту 42 метра (почти как 14-этажный дом). За движение воды отвечают 113 насосов, за подсветку — 296 подводных светодиодных светильников. А ещё у фонтана есть собственная система тумана из 288 струй.
При этом фонтан сохранил свою знаковую форму восьмиконечной звезды — национального орнамента, символизирующего солнце и тепло. Этот образ напоминает о богатом культурном наследии мордовского народа и уважении жителей к своей истории.
Центральным событием торжественного открытия стало светомузыкальное представление «Дыхание Воды». Герои мордовских легенд и сказок ожили с помощью ИИ-помощника Сбера ГигаЧат. В концерте вместе с национальными коллективами и современными артистами выступили мастера экстремальных видов спорта, превратив открытие фонтана в незабываемый праздник. Завершился вечер выступлением певицы Клавы Коки.
«В Саранске вновь засияла "Звезда Мордовии" — обновлённая, яркая, современная. Музыка, свет и умные технологии помогут раскрыть в фонтане всю красоту национальной мордовской культуры. Сбер создаёт и обновляет общественные пространства, чтобы сделать города ещё уютнее и гостеприимнее, а также помочь улучшить качество жизни людей. Надеюсь, обновлённый фонтан станет любимым местом отдыха для жителей и гостей Саранска», – сказал Александр Анащенко.
«Мы давно и успешно сотрудничаем со Сбером. Совместно реализованы многие проекты, банк помогает нашим производителям выйти на новые рынки сбыта. Сейчас удалось подарить вторую жизнь такому знаковому месту в Саранске, как фонтан "Звезда Мордовии" на Площади Тысячелетия. Уверен, такой подарок наши жители оценят по достоинству», – отметил Артём Здунов.
Благоустройство Площади Тысячелетия, частью которой является фонтан «Звезда Мордовии», реализовано силами правительства Республики Мордовия и администрации города Саранск по инициативе главы региона.
Фонтан в Саранске стал 34-м интерактивным фонтаном, подаренным Сбером российским городам и столице Республики Беларусь — Минску.
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