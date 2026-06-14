Запад попытается минимизировать коммуникации сербов с РФ — Додик
08:40 13.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Запад пытается отсечь любые коммуникации сербов с Россией, НАТО и Евросоюз выступают тут за одно и то же. Об этом заявил в интервью ТАСС председатель ведущей политической партии Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик.
«Первый аспект заключается в том, что Европейский союз буквально окружил Сербию и Республику Сербскую. Хорватия, Венгрия, Румыния, Болгария, Греция, Италия — все являются членами НАТО и членами Европейского союза, — сказал Додик. — И в то же время они пытаются втянуть в Европейский союз Черногорию и Албанию. И этот процесс, вероятно, будет ускоряться. Тем самым мы становимся изолированным островом, которому они с легкостью могут отсечь любые коммуникации».
«Речь идет не только об авиасообщении. То есть тут НАТО и Евросоюз выступают за одно и то же», — отметил он.
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