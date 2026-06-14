Мотоциклисты в РФ не имеют преимущества в движении на дорогах — МВД

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Водители мотоциклов в России не имеют преимущества в движении по отношению к другому автотранспорту. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.

«Правилами дорожного движения РФ <…> какие-либо преимущества водителей мотоциклов по отношению к водителям автомобилей не определены», — сказали в пресс-центре.

Глава Министерства транспорта РФ Андрей Никитин ранее сообщал, что будет проработан вопрос реализации инициативы разрешить мотоциклистам передвигаться по выделенной полосе для общественного транспорта. По его словам, тема будет затронута «вместе с вопросом с электровелосипедами», чтобы оптимально выстроить схему движения.

На вопрос ТАСС о том, готово ли МВД РФ поддержать инициативу о разрешении мотоциклистам передвигаться по выделенной полосе общественного транспорта, в ведомстве не ответили.