Европа готовится к сокращению «военных ресурсов», выделяемых ей США — Bloomberg

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европа готовится к резкому сокращению «военных ресурсов», которые США могли бы направить ей во время войны или кризиса, включая военную технику, которую она не в состоянии заменить. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их информации, США задумали существенное сокращение своего вклада в модель сил НАТО в Европе. Согласно заявлению высокопоставленного западного военного чиновника, чьи слова приводит агентство, эти меры включают в себя сокращение на 30% количества стратегических бомбардировщиков, которых нет у европейских стран, а также сокращение на 75-100% разведывательных и ударных беспилотников и еще примерно на 50% — кораблей ВМС.

Отмечается, что в настоящее время европейские страны рассматривают вопрос о том, как вести боевые действия без помощи США. Точные сроки сокращения «военных ресурсов» еще не были объявлены, но ожидается, что оно произойдет в ближайшее время, сообщили источники Bloomberg.

Согласно проведенному ранее опросу общественного мнения, опубликованному брюссельским аналитическим центром «Европейский совет по международным отношениям», подавляющее большинство граждан Евросоюза, Швейцарии и Великобритании не верят, что США будут их защищать в случае войны, и поддерживают увеличение военных расходов в Европе. В военную помощь США верят, согласно опросу, значительно меньше половины респондентов.