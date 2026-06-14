Европа готовится к сокращению «военных ресурсов», выделяемых ей США — Bloomberg
11:30 13.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европа готовится к резкому сокращению «военных ресурсов», которые США могли бы направить ей во время войны или кризиса, включая военную технику, которую она не в состоянии заменить. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По их информации, США задумали существенное сокращение своего вклада в модель сил НАТО в Европе. Согласно заявлению высокопоставленного западного военного чиновника, чьи слова приводит агентство, эти меры включают в себя сокращение на 30% количества стратегических бомбардировщиков, которых нет у европейских стран, а также сокращение на 75-100% разведывательных и ударных беспилотников и еще примерно на 50% — кораблей ВМС.
Отмечается, что в настоящее время европейские страны рассматривают вопрос о том, как вести боевые действия без помощи США. Точные сроки сокращения «военных ресурсов» еще не были объявлены, но ожидается, что оно произойдет в ближайшее время, сообщили источники Bloomberg.
Согласно проведенному ранее опросу общественного мнения, опубликованному брюссельским аналитическим центром «Европейский совет по международным отношениям», подавляющее большинство граждан Евросоюза, Швейцарии и Великобритании не верят, что США будут их защищать в случае войны, и поддерживают увеличение военных расходов в Европе. В военную помощь США верят, согласно опросу, значительно меньше половины респондентов.
Новости
- 18:58 14.06.2026
- Путин поздравил Трампа с 80-летием по телефону, беседа в целом длилась около часа - Ушаков
- 18:25 14.06.2026
- Трамп: Произошедшая этим утром атака [Изряиля] на Бейрут не должна была произойти...
- 18:10 14.06.2026
- Американские военные могут разминировать Ормузский пролив за месяц – глава Пентагона
- 17:40 14.06.2026
- Партия Пашиняна по итогам выборов в Армении получила право единолично сформировать правительство
- 14:30 14.06.2026
- Украина эвакуирует предприятия из Краматорска и Дружковки – МО РФ
- 13:15 14.06.2026
- Фараж пообещал в случае прихода к власти выселить всех иностранцев из соцжилья
- 11:45 14.06.2026
- СМИ сообщили о целях визита делегации Катара в Тегеран
- 11:35 14.06.2026
- Огромный участок моря Беллинсгаузена у Западной Антарктиды не замерз, как обычно
- 09:37 14.06.2026
- В Москву пришли дожди, прохлада и снижение ночной температуры воздуха примерно до +9, +13С
- 09:15 14.06.2026
- Почти две с половиной сотни дронов уничтожено над регионами России - Минобороны РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать