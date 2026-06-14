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Госдолг Украины с 2022 года вырос более чем на $110 млрд

09:00 13.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственный внешний и внутренний долг Украины с начала 2022 года вырос более чем в два раза — с $97,96 млрд до $208,97 млрд, или на $111,01 млрд. Это следует из подсчетов ТАСС на основе данных министерства финансов страны.

Особенно сильно увеличилась внешняя задолженность — с $57,2 млрд до $162,73 млрд, то есть почти в три раза. Около $10 млрд из этой суммы Украина должна МВФ, остальное — различным странам из числа своих союзников.

Резкий рост долга произошел, несмотря на то, что значительную часть западной помощи, прежде всего поставки вооружений, Украина получала и продолжает получать на безвозмездной основе.

Каждый украинец в результате должен уже около $7,5 тыс. при численности населения около 28 млн человек (данные Института демографии и социальных исследований).

Ранее в Верховной раде подсчитали, что на выплату только имеющейся задолженности может потребоваться около 35 лет.

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