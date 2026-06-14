РФ лидирует в Узбекистане по числу совместных предприятий — торгпредство

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в Узбекистане занимает первое место по числу совместных предприятий (СП), российский бизнес активно использует эту модель для более глубокой кооперации. Об этом сообщили ТАСС в торговом представительстве России в республике.

По состоянию на 1 мая 2026 года в стране действуют 909 совместных предприятий России и Узбекистана.

«По совместным предприятиям Россия занимает первое место: большинство других иностранных инвесторов чаще работают в форме иностранных предприятий, тогда как российский бизнес активно использует модель СП. Это отражает более глубокий уровень кооперации и характер партнерства между бизнесом двух стран», — отметили в торгпредстве.

Так, торговое представительство привело в пример подписание в мае на полях 28-й Международной выставки и конференции «Нефть и газ Узбекистана — OGU 2026» меморандума о взаимопонимании между «Узбекнефтегазом» и российской компанией «Буринтех». Документ предусматривает создание совместного предприятия в сфере бурения и обслуживания нефтегазовых скважин на территории Узбекистана. Проект планируется реализовать на базе совместного российско-узбекского технопарка «Бекабад» в Ташкентской области.

Как подчеркнули в торгпредстве, с учетом текущей тенденции и запуска новых промышленных площадок в 2026 году ожидается дальнейший рост числа совместных предприятий двух стран.