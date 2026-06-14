Власти ОАЭ опровергли сообщение Reuters о переводе Ирану $3 млрд
12:00 13.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объединенные Арабские Эмираты категорически опровергли информацию агентства Reuters о переводе финансовых средств Ирану из замороженных активов. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства арабского государства.
«ОАЭ категорически опровергают информацию, появившуюся в некоторых международных СМИ, о переводе или перечислении каких-либо финансовых средств из ОАЭ в Исламскую Республику Иран, включая утверждения, касающиеся суммы в $3 млрд, — подчеркивается в заявлении эмиратского МИД. — Эти утверждения не соответствуют действительности и не опираются на какие-либо факты или достоверную информацию. Никакие замороженные иранские активы не были разблокированы, переведены <…> через ОАЭ».
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что власти ОАЭ якобы согласились разблокировать для Ирана средства на общую сумму от $10 млрд до $20 млрд и уже перевели первый транш в размере $3 млрд. По утверждению агентства, этот шаг стал результатом негласных договоренностей о прекращении иранских атак на ОАЭ.
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