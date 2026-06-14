Заболеваемость геморрагической лихорадкой в РФ в 2025 выросла в 1,6 раза — Роспотребнадзор

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заболеваемость геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), вызываемой хантавирусами, выросла в РФ в 1,6 раза в 2025 году, при этом она не превысила среднемноголетний уровень (СМУ). Это следует из данных Роспотребнадзора, которые изучил ТАСС.

«В 2025 году отмечен рост заболеваемости ГЛПС (4 912 случаев, 3,36 на 100 тыс. населения) по сравнению с предыдущим годом в 1,6 раза, но без превышения СМУ (10-летний период без учета 2020 и 2021 гг.)», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в целом по России для ГЛПС характерны циклические подъемы заболеваемости каждые 4-5 лет, тогда как для отдельных регионов страны цикличность может быть иной, например 2-3 года. Эти подъемы в значительной мере связаны с численностью и инфицированностью ортохантавирусами основных носителей возбудителей ГЛПС в природных очагах — мелких млекопитающих, в первую очередь рыжей полевки, резервуарного хозяина ортохантавируса Пуумала — наиболее распространенного возбудителя ГЛПС на территории европейской части России.

Максимальный уровень заболеваемости, по данным Роспотребнадзора, отмечен в Приволжском федеральном округе (14,34 на 100 тыс. населения), который, как и в среднем по стране, вырос относительно прошлого года в 1,6 раза. При этом максимальный рост (в 2,4 раза) отмечен в Удмуртской Республике (без превышения среднемноголетнего уровня).