Один человек погиб, трое пострадали после атаки ВСУ в Краснодарском крае — губернатор
08:50 13.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Возгорание произошло на морском терминале в Темрюкском районе Краснодарского края после атаки украинских БПЛА, один человек погиб, еще трое пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем канале в мессенджере «Макс».
«Этой ночью украинские БПЛА атаковали Темрюкский район. В результате падения обломков беспилотников произошло возгорание на морском терминале. К сожалению, один человек погиб. <…> Также, по предварительной информации, пострадали еще три человека — сейчас им оказывают помощь», — написал Кондратьев.
По его данным, тушением пожара сейчас занимаются 96 человек, задействовано более 30 единиц техники. На месте продолжают работать оперативные и специальные службы.
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