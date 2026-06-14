Один человек погиб, трое пострадали после атаки ВСУ в Краснодарском крае — губернатор

08:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возгорание произошло на морском терминале в Темрюкском районе Краснодарского края после атаки украинских БПЛА, один человек погиб, еще трое пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем канале в мессенджере «Макс».

«Этой ночью украинские БПЛА атаковали Темрюкский район. В результате падения обломков беспилотников произошло возгорание на морском терминале. К сожалению, один человек погиб. <…> Также, по предварительной информации, пострадали еще три человека — сейчас им оказывают помощь», — написал Кондратьев.

По его данным, тушением пожара сейчас занимаются 96 человек, задействовано более 30 единиц техники. На месте продолжают работать оперативные и специальные службы.