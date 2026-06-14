ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО более 1,4 тыс. военнослужащих

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Вооруженных сил Украины за минувшие сутки потеряли в зоне СВО порядка 1 440 военнослужащих. Это следует из сводки Минобороны РФ.

Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север» составили более 235 военнослужащих, «Запад» — свыше 220, «Южная» — до 115, «Центр» — свыше 315, «Восток» — свыше 510, «Днепр» — до 45 военных.