Гуцул призвала жителей Гагаузии отстоять право выбирать свое руководство
19:00 13.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Гагаузии Евгения Гуцул призвала граждан автономии отстоять право выбирать свое руководство, которого ее хотят лишить власти Молдавии. Об этом она заявила в обращении к прошедшему в Комрате Всемолдавскому форуму в защиту особого правового статуса Гагаузии.
«Речь идет о праве гагаузского народа самостоятельно избирать свою власть <…>, о самой основе компромисса между Комратом и Кишиневом, благодаря которому 30 лет назад удалось сохранить мир, согласие и государственную целостность Молдовы», — говорится в обращении, которое Гуцул передала из тюрьмы через своих адвокатов. Она напомнила, что на протяжении десятилетий автономия самостоятельно организовывала выборы главы и выборы в Народное собрание и эти полномочия закреплены конституционным законом об особом статусе, который принял в 1994 году парламент Молдавии.
«Гагаузия не просит ничего лишнего. Гагаузия требует от Кишинева только одного — соблюдать конституцию и Закон об особом правовом статусе, уважать автономию и волю народа», — подчеркнула Гуцул.
Участники форума — политики, представители общественных организаций, местных властей, эксперты — обсудили текущую ситуацию в автономии, ее взаимоотношения с властями Молдавии и организацию выборов в Народное собрание Гагаузии (НСГ). Среди гостей форума были представители и лидеры молдавских политических партий — бывший премьер Василий Тарлев, Виктория Фуртунэ, Михаил Гарбуз и Валентин Чимпоеш. Перед участниками форума выступил один из основателей автономии, первый спикер Верховного совета Гагаузии Михаил Кендигелян, который рассказал об истории создания автономии и значении ее правового статуса. Адвокат Дмитрий Кисеев сообщил, что власти Молдавии пытались помешать проведению форума — под давлением полиции его организаторам трижды пришлось переносить место проведения мероприятия.
Работа НСГ оказалась заблокированной после конфликта между Кишиневом и Комратом, который возник из-за вступивших в силу в январе 2024 года поправок в избирательный кодекс Молдавии. Согласно поправкам, ЦИК Гагаузии преобразован в окружной избирательный совет по примеру других регионов страны, а его членов обязали получать аккредитацию Кишинева и проходить через фильтр спецслужб, антикоррупционных и прочих контролирующих органов. Через них должны быть пропущены и все кандидаты в органы власти Гагаузии. Молдавское руководство проигнорировало мнение гагаузов, которых поставили перед фактом. Возникла правовая коллизия, когда Кишинев требует от гагаузов проводить выборы по новым правилам, а в Комрате отвечают, что не желают нарушать закон об особом статусе автономии, который был принят в 1994 году.
Находящаяся в тюрьме Гуцул заявила, что президент Молдавии Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности пытаются установить политический контроль над автономией, лишив ее реальных полномочий и самостоятельности.
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