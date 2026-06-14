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Федеральную поддержку получают порядка 2,4 млн жителей Донбасса и Новороссии — Голикова

19:30 13.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше двух миллионов человек в Донбассе и Новороссии получают федеральные меры поддержки. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Федеральными мерами поддержками на сегодняшний день охвачено 2,4 млн жителей исторических регионов», — сказала Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным о развитии воссоединенных субъектов России.

Она подчеркнула, что гражданам предоставляются все социальные, трудовые и пенсионные гарантии. Так, с 2023 года пенсию получают порядка 1,5 млн человек.

Голикова также отметила, что выдано практически 140 тыс. сертификатов на маткапитал, предпочтительной формой его использования стали ежемесячные выплаты детям до 3 лет.

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