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Военные взяли под контроль охваченный протестами афганский Герат

13:00 13.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Афганистана разместили военные силы в Герате, административном центре одноименной западной провинции, для сдерживания вспыхнувших ранее в городе протестов. Об этом в пятницу сообщил телеканал TOLO News со ссылкой на источники.

По их информации, город Герат и район Дашт-э-Барч в Кабуле были взяты под контроль военными. В пятницу утром местные власти разместили сотни военнослужащих и бронетехнику в разных частях Герата.

Телеканал отмечает, что в Герате также были слышны выстрелы.

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