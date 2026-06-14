Военные взяли под контроль охваченный протестами афганский Герат

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Афганистана разместили военные силы в Герате, административном центре одноименной западной провинции, для сдерживания вспыхнувших ранее в городе протестов. Об этом в пятницу сообщил телеканал TOLO News со ссылкой на источники.

По их информации, город Герат и район Дашт-э-Барч в Кабуле были взяты под контроль военными. В пятницу утром местные власти разместили сотни военнослужащих и бронетехнику в разных частях Герата.

Телеканал отмечает, что в Герате также были слышны выстрелы.