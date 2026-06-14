Пять человек погибли, один выжил при крушении Ан-32 ВВС Индии на авиабазе в Ассаме

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пять военнослужащих ВВС Индии погибли, один летчик выжил в результате крушения военно-транспортного самолета Ан-32 на авиабазе Джорхат в северо-восточном индийском штате Ассам. Об этом сообщили в индийских ВВС.

Один выживший в авиакатастрофе — второй пилот — госпитализирован.

В ВВС Индии уточнили, что для установления причин катастрофы, произошедшей в субботу при посадке Ан-32, назначена специальная комиссия, которая проведет расследование обстоятельств происшествия.