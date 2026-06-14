ЗАЭС снова подключена к ЛЭП «Ферросплавная» — МАГАТЭ

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено, станция подключена к линии электропередачи «Ферросплавная», сообщили в МАГАТЭ.

«Запорожская атомная электростанция сегодня была вновь подключена к энергосистеме после успешного ремонта резервной линии электропередачи „Ферросплавная“. Работы проводились под защитой локального режима прекращения огня, согласованного при посредничестве МАГАТЭ», — сообщила пресс-служба агентства в соцсети X.