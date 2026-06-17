Вэнс в книге отметил, что все противоракеты США не могли удовлетворить потребности Киева

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс в 2024 году заявил украинскому законодателю, что даже передача всех имеющихся у США снарядов и ракет-перехватчиков Киеву не удовлетворила бы потребности ВСУ в этих вооружениях. Этот разговор описан в новой книге Вэнса, выдержки из которой опубликовала газета The Daily Telegraph.

Вэнс в книге «Причастие: в поисках моего пути возвращения к вере» (Communion: Finding My Way Back to Faith) отметил, что в 2024 году на Мюнхенской конференции по безопасности беседовал с одним из ключевых украинских законодателей. Тот, по словам Вэнса, «отчаянно желал, чтобы США взмахнули волшебной палочкой и дали Украине то, в чем она нуждается». Вэнс, который в то время был американским сенатором, спросил, о каком именно количестве артиллерийских снарядов и ракет-перехватчиков идет речь. «А когда он ответил, я сказал ему (правдиво), что даже если бы мы отдали ему все, что у нас было, этого не хватило бы», — пояснил он.

«Мои коллеги, которые хотели ответить „да“, несмотря на имеющиеся для нашей страны ограничения, были введены в заблуждение. Даже были наивны», — добавил Вэнс. Он отметил, что этот разговор в то время усилил его «душевную боль», вызванную ослаблением позиций США в мире. Вэнс добавил, что американские сенаторы, участвовавшие в конференции, выражали сожаления из-за того, что ситуация в мире изменилась и США лишись возможности «практически в одиночку принимать все решения».