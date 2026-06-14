18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ЕС в течение последних лет оказывает давление на Грузию потому, что республика посмела и без его ведома приняла некоторые законы. Об этом заявил журналистам генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

«В течение последних лет на нашу страну оказывается беспрецедентное давление. Мы можем говорить о законах, которые, конечно же, являются частью этого процесса, однако самой главной причиной является то, что <…> как мы посмели и без их ведома приняли решения. Мы исходим из интересов нашей страны. Прямой обязанностью избранной власти является сохранение мира, защита семей, детей и никому не дать возможность использовать молодых парней для проведения интересов какой-то другой большой страны», — сказал Каладзе.

По словам Каладзе, европейцам, в частности, не нравятся законы об иноагентах и защите традиционных ценностей, которые были приняты в 2024 году. «Давайте пройдемся индивидуально: закон о прозрачности (об иноагентах — прим. ТАСС) почему стал проблемой, почему он противоречит европейской демократии? Почему является проблемой защита семейных ценностей, и почему она противоречит евроинтеграции? На это нет никаких ответов», — добавил он.

Отношения Грузии с ЕС и США начали портиться после того, как в мае 2024 года парламент республики принял закон об иноагентах. В конце 2024 года законодательный орган Грузии принял закон, запрещающий ЛГБТ-пропаганду (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено). Из-за этих двух законов на Западе посчитали, что Грузия отошла от европейских ценностей и не идет по пути интеграции в ЕС. После этого США и страны ЕС стали вводить санкции против представителей грузинских властей.

Недовольство Запада вызвали также итоги парламентских выборов, которые состоялись 26 октября 2024 года. На выборах победила правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», однако оппозиция и бывший президент Саломе Зурабишвили отказываются признавать итоги голосования.