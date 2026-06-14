Никакие удары ВСУ по РФ не помогут противнику — Путин

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Войска РФ удерживают стратегическое преимущество и никакие удары ВСУ это ситуацию не изменят. На это указал президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию Донбасса и Новороссии.

«Наши войска удерживают стратегическое преимущество, уверенно идут вперед и никакие обстрелы, и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют», — отметил глава государства, подчеркнув, что продвижение российских войск идет по всем направлениям.