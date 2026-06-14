Подписание соглашения США и Ирана, открытие Ормузского пролива планируется 14 июня — Трамп

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Окончательное оформление сделки между США и Ираном запланировано на воскресенье, 14 июня, по ее итогам Ормузский пролив будет полностью разблокирован. С таким утверждением выступил американский президент Дональд Трамп.

«Соглашения запланировано на завтра, и сразу после его подписания Ормузский пролив будет открыт для всех. Наши отношения с Ираном сильно отличаются, они лучше, чем у предыдущих администраций», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.