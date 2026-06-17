Россия за 10 лет увеличила импорт из стран АСЕАН на 70% — Решетников

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в течение десяти лет нарастила объем импорта из стран АСЕАН на 70%. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на пленарной сессии делового форума Россия — АСЕАН.

«За десять лет мы увеличили импорт из стран АСЕАН на 70%. Мы активно закупаем сельхозсырье, машины, оборудование, транспортные средства, продукцию химической промышленности, текстиль, одежду и обувь», — сказал он.