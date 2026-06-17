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Спрос на программу «Дальневосточный гектар» вырос на 25% за год — Трутнев

12:00 17.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спрос на получение земли в регионах ДФО в рамках программы «Дальневосточный гектар» вырос на 25% за год. Об этом сообщил вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

«Реализуются программы строительства доступного арендного жилья и программа выдачи бесплатных участков земли „Дальневосточный гектар“. В 2025 году почти 3 тысячи семей получили новые арендные квартиры за треть стоимости, почти двадцать тысяч человек получили участки земли. За год спрос на землю [по программе „Дальневосточный гектар] вырос на 25%“, — сказал он на коллегии Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Вице-премьер отметил, что в 2025 году, несмотря на имеющиеся экономические сложности, программу льготной ипотеки под 2% продолжили реализовывать. Так за год 36 тыс. дальневосточников и 10 тыс. северян улучшили свои жилищные условия. «Президентом принято решение о продлении льготной ипотеки до 2030 года», — сказал он.

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