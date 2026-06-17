ВС РФ освободили Кутузовку в ДНР — Минобороны

Обсудить на форуме

Версия для печати

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие группировки войск «Центр» за минувшие сутки освободили населенный пункт Кутузовка в ДНР, сообщили в Минобороны России.

«В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск „Центр“ освобожден населенный пункт Кутузовка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.