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ООН не выполнила обязательств по Черноморской зерновой инициативе — Шойгу

12:20 17.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу обвинил генсека ООН Антониу Гутерриша в срыве выполнения Черноморской зерновой инициативы.

На встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, говоря о Черноморской зерновой инициативе, секретарь российского Совбеза констатировал: «Тогда и Россия, и Турция полностью выполнили свои обязательства. Единственный участник, третий участник договоренностей, так и не смог выполнить обязательства, взятые на себя». «Я имею в виду ООН, господина [генсека организации Антониу] Гутерриша», — уточнил Шойгу.

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