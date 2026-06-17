ВСУ ударили по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военные ВСУ при помощи БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, ехавшей на отдых в Геленджик, в Брянской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в своем канале в «Максе».

«ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, которые ехали на отдых в Геленджик», — сказано в сообщении.

В результате удара погибла женщина, сопровождавшая команду.