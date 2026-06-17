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Польша отказалась включать гарантии безопасности в соглашение с ФРГ — агентство PAP

12:05 17.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша отказалась включать пункт о взаимных гарантиях безопасности, выходящих за рамки обязательств по НАТО, в оборонное соглашение с Германией, которое будет подписано 17 июня в Варшаве. Об этом сообщило агентство PAP со ссылкой на неназванные источники в Берлине и на польское Минобороны.

По данным источников PAP в Берлине, германская сторона предлагала Варшаве включить в соглашение «расширенные гарантии безопасности» по аналогии с теми, о которых Польша договорилась с Францией и Великобританией. На это предложение Варшава ответила отказом, отмечает агентство.

Кроме того, в последний момент обеими сторонами было принято решение о подписании документа на уровне министров обороны. Как ранее пояснил глава польского МИД Радослав Сикорский, документ на уровне межправительственного договора мог бы не получить одобрение президента республики Кароля Навроцкого, известного антигерманскими настроениями. Таким образом, подчеркивает PAP, соглашение будет представлять обновленную версию такого же соглашения, подписанного в 2011 году, без значительных изменений.

В свою очередь Минобороны Польши в ответ на запрос PAP подтвердило, что планируемый к подписанию документ не будет содержать «гарантии безопасности, выходящие за рамки обязательств, которые вытекают из Североатлантического договора и Договора о ЕС».

Польша в последнее время обновляет, либо подписывает новые договоры об оборонном сотрудничестве и безопасности с ключевыми союзниками в Европе. В мае 2025 года Варшава и Париж подписали новый договор о дружбе, в который вошли положения о взаимной обороне при нападении извне. Год спустя аналогичное соглашение было подписано с Великобританией. В январе 2026 года газета Gazeta Wyborcza назвала усилия Варшавы, Берлина и Лондона работой над созданием «НАТО внутри НАТО».

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