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Сделка США и Ирана предусматривает создание частного фонда объемом $300 млрд — Reuters

13:12 17.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рамочное соглашение между США и Ираном предусматривает создание частного инвестиционного фонда объемом $300 млрд, при этом более половины этой суммы уже обеспечено обязательствами инвесторов. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, фонд призван стать экономическим стимулом для подписания окончательной сделки между сторонами. Указывается, что этот финансовый механизм не предполагает использования государственного финансирования или грантов, средства будут предоставлены частным сектором. Инвесторами выступают компании из США, стран Персидского залива, Азии, Южной Америки и Африки, говорится в публикации.

Согласно источнику агентства, фонд начнет функционировать только после подписания окончательного соглашения. Как ожидается, подписание меморандума о взаимопонимании определит структуру процесса на ближайшие 60 дней, в течение которых администраторы фонда будут работать с иранской стороной и инвесторами над планированием проектов. Согласно предварительным оценкам, речь идет об инвестициях в энергетику, логистику, производство и транспорт.

Согласно информации Reuters, первоначально Тегеран требовал от Вашингтона $400 млрд в качестве компенсации военного ущерба, но получил отказ. В результате была достигнута договоренность о механизме, при котором страны региона смогут участвовать через кредитные линии или прямое финансирование восстановления иранской инфраструктуры.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил существование плана по предоставлению Ирану доступа к фонду, поддерживаемому государствами Персидского залива, при условии выполнения Тегераном требований соглашения, подчеркивает агентство. К ним, по его данным, относятся демонтаж ядерной программы, устранение запасов обогащенного урана и согласие на жесткий режим инспекций.

В публикации отмечается, что инвестиционный фонд представляет собой отдельную финансовую структуру и не связан с параллельным переговорным треком по снятию санкций и разблокированию замороженных суверенных активов Ирана. Иран, обладающий вторыми в мире запасами природного газа и четвертыми запасами нефти, десятилетиями практически не получал прямых иностранных инвестиций из-за санкций, напоминает агентство.

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