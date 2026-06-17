Потери ВСУ в зоне СВО составили порядка 1 370 военнослужащих за сутки

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины потеряли за сутки порядка 1 370 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 230 человек, от действий группировок «Запад» — до 200, «Южная» — более 125, «Центр» — до 290, на направлении «Восток» — более 470 и «Днепр» — до 55 военнослужащих.