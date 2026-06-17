Большинство молдаван считают, что страна переживает экономический кризис — опрос

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Молдавия переживает экономический кризис. Об этом заявило большинство участников опроса, который представили социологи молдавской компании IMAS.

86% граждан Республики Молдова считают, что страна в настоящее время находится в состоянии экономического кризиса. Лишь 7% населения довольны ситуацией в экономике республики.