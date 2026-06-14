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НОВОСТИ

Почти две с половиной сотни дронов уничтожено над регионами России - Минобороны РФ

09:15 14.06.2026 Источник: Интерфакс

Российские военные прошедшей ночью перехватили и уничтожили 249 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.

Дроны нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Тульской, Калужской, Ростовской, Рязанской, Владимирской, Астраханской, Тверской, Ярославской, Костромской областями, а также над Республикой Крым и акваторией Азовского моря, говорится в сообщении оборонного ведомства.

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