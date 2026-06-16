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В Японии от нападений медведей в апреле — мае погибли 4 человека, 15 получили ранения

11:00 16.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нападения медведей в Японии в апреле и мае привели к гибели четырех человек, еще 15 получили ранения и увечья. Об этом сообщило японское министерство охраны окружающей среды.

По его данным, только в апреле было зафиксировано почти 1,8 тыс. появлений медведей в опасной близости от людей и населенных пунктов. Это абсолютный рекорд за все время наблюдений и вдвое больше, чем было зафиксировано в том же месяце год назад.

Появления и нападения медведей в основном отмечены на северо-востоке главного японского острова Хонсю. Статистики по самому северному острову Хоккайдо пока не имеется.

В Японии в 2025 финансовом году (завершился 31 марта 2026 года) почти 58 тыс. раз замечали этих зверей поблизости от населенных пунктов. Это абсолютный рекорд за все время ведения такой статистики с 2009 года. За 12 месяцев по март текущего года в результате нападений медведей в Японии погибли 13 человек. Ранения и увечья получили 238 жителей страны — это максимальное количество за весь послевоенный период.

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