0
0
289
НОВОСТИ

В Минфине РФ назвали безопасным уровень долговой нагрузки на бюджеты регионов

10:00 16.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Долговая нагрузка на бюджеты российских регионов находится на безопасном уровне, при этом по итогам I квартала 2026 года зафиксировано снижение зависимости от коммерческих заимствований. Об этом сообщили в Минфин РФ.

«Несмотря на то, что в условиях складывающейся экономической конъюнктуры ситуация по исполнению региональных бюджетов остается неоднородной, в целом можно говорить об обеспечении регионами в полном объеме первоочередных и социально значимых расходных обязательств. Долговая нагрузка на региональные бюджеты находится на безопасном уровне. При этом по итогам I квартала текущего года произошло снижение зависимости от коммерческих заимствований», — говорится в комментарии министерства по итогам исполнения консолидированных бюджетов в первом квартале 2026 года.

В Минфине отметили, что у регионов имеется значительный потенциал для дальнейшего обеспечения сбалансированности бюджетов. «Он связан с оценкой эффективности расходов, сокращением недоимки по налоговым платежам, инвентаризацией имущества, обелением экономики», — пояснили там.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

13:32 16.06.2026
Отрыв «Альтернативы для Германии» от ХДС/ХСС вырос до 9 процентных пунктов — опрос
0
72
13:12 16.06.2026
ЕС будет не тем союзом, куда стремится Грузия, если лишит новых членов права вето — власти
0
115
13:00 16.06.2026
ВС РФ освободили Новый Донбасс в ДНР
0
130
12:54 16.06.2026
Сергей Собянин: Набережную Марка Шагала продлят до затона Новинки
0
148
12:32 16.06.2026
Правительство Польши отменяет фиксированные цены на горючее — Минэнерго
0
191
12:20 16.06.2026
45% центробанков мира планируют увеличить запасы золота в 2026 году
0
200
12:08 16.06.2026
Сбер нарастил долю на рынке сбережений и потребительского кредитования в I квартале 2026 года
0
203
12:05 16.06.2026
Великобритания ввела антироссийские санкции против компаний из КНР, Турции и Таиланда
0
215
12:00 16.06.2026
У Гренландии достаточно военных баз для собственной защиты — командующий
0
214
11:32 16.06.2026
РФ нужно и дальше громить ВСУ, уничтожать украинский флот — Медведев
0
284

Возврат к списку