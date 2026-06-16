В Минфине РФ назвали безопасным уровень долговой нагрузки на бюджеты регионов
10:00 16.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Долговая нагрузка на бюджеты российских регионов находится на безопасном уровне, при этом по итогам I квартала 2026 года зафиксировано снижение зависимости от коммерческих заимствований. Об этом сообщили в Минфин РФ.
«Несмотря на то, что в условиях складывающейся экономической конъюнктуры ситуация по исполнению региональных бюджетов остается неоднородной, в целом можно говорить об обеспечении регионами в полном объеме первоочередных и социально значимых расходных обязательств. Долговая нагрузка на региональные бюджеты находится на безопасном уровне. При этом по итогам I квартала текущего года произошло снижение зависимости от коммерческих заимствований», — говорится в комментарии министерства по итогам исполнения консолидированных бюджетов в первом квартале 2026 года.
В Минфине отметили, что у регионов имеется значительный потенциал для дальнейшего обеспечения сбалансированности бюджетов. «Он связан с оценкой эффективности расходов, сокращением недоимки по налоговым платежам, инвентаризацией имущества, обелением экономики», — пояснили там.
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