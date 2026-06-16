Союзники Киева пытаются избежать на G7 конфликта с Трампом из-за Украины — Politico

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейские союзники Киева пытаются избежать раздора с президентом США Дональдом Трампом на саммите Группы семи (G7) в связи с переключением его внимания с Ирана на урегулирование на Украине. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

Как заявил в понедельник американский лидер на полях саммита G7 во французском городе Эвиан-ле-Бен, США намерены теперь сконцентрировать внимание на украинском конфликте, поскольку завершили выработку меморандума о взаимопонимании с Ираном, направленного на завершение боевых действий.

По данным издания, европейские чиновники опасаются, что хозяин Белого дома, «избавившись от необходимости ежедневно заниматься иранским кризисом, может попытаться вернуть контроль над мирными переговорами по Украине, оставить их в стороне и сорвать их стратегию максимального давления на Россию и полной поддержки Украины». Как заявил на условиях анонимности один из дипломатов ЕС, «отвлечение внимания Трампа [от конфликта на Украине] было не таким уж плохим» фактором.

ЕС планирует, как напоминает издание, в ближайшие недели завершить разработку 21-го пакета санкций против России. «Однако мало что указывает на то, что США, которые ослабили энергетические санкции против РФ на фоне резкого роста мировых цен на энергоресурсы, хотят последовать их примеру или, тем более, выделить дополнительные средства для поддержки военных усилий Киева», — говорится в публикации.

Саммит Группы семи проходит 15–17 июня на французском альпийском курорте Эвиан-ле-БенЭвиане. По свидетельству Politico, президент Франции Эмманюэль Макрон ищет способы добиться расположения Трампа и гарантировать, что он не покинет встречу преждевременно. В частности, Макрон организует торжественный прием для своего американского коллеги в Версальском дворце после завершения саммита 17 июня.