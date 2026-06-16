Апарт-комплекс «Бублик» в Сколково стал первым в стране «серебряным» объектом по системе «Клевер»

11:14

Иллюстрация пресс-службы Сбера

Девелоперский проект «Бублик» Сбера в инновационном центре Сколково первым в России прошёл зелёную сертификацию по национальной системе «Клевер». Российские требования оказались выше международных стандартов, но строящийся комплекс апартаментов прошёл их и получил рейтинг «Серебро».

Комплекс апартаментов «Бублик» в районе D2 «Технопарк» Сколково спроектирован по самым строгим международным нормам экологичного строительства. В конце 2025 года объект начал сертификацию по российской системе «Клевер», требования которой строже благодаря доработанным аспектам устойчивого развития. Серебряный рейтинг проекта Сбера показал, что переход с международной системы зелёной сертификации на отечественную не теряет качество и повышает планку.

Сейчас специалисты продолжают сопровождать стройку, чтобы на деле подтвердить экологические показатели. Площадь комплекса составит около 83 тыс. квадратных метров. Здесь появится 653 апартамента с видом на лес или внутренний двор-парк. Само здание сделано в форме кольца — чистого символа устойчивого развития. В центре двора построят общественное здание-холм, которое станет частью паркового ландшафта. На территории вокруг заасфальтируют подъездные пути и дорожки, высадят деревья и кустарники, обустроят клумбы и газоны.

«Мы создаём комплекс апартаментов "Бублик" как гармоничное пространство, где человеку хорошо дышать, приятно гулять и спокойно жить. И наша забота не оказалась чрезмерной. Российская система зелёной сертификации "Клевер" доказала свою надёжность и строгость, и мы рады быть первыми, кто внедряет её в сегменте апартаментов. Рейтинг "Серебро" для нас — знак почёта, а для будущих жителей и инвесторов — показатель, что их здоровье и комфорт для нас в приоритете», – прокомментировал Дмитрий Евстафьев, старший вице-президент, руководитель блока «Строительство» Сбербанка.

Экологическая сертификация апартаментов показывает покупателям и арендаторам качество объектов. В таких комплексах чище воздух, продумано энергосбережение и видна забота о природе. Раньше систему «Клевер» применяли только для офисов, складов, торговых центров и жилых многоквартирных домов. Теперь очередь дошла до апартаментов.

«Экосистема "Клевера" последовательно расширяется в партнёрстве с лидерами рынка и отраслевой экспертизы. Очередной важный шаг — запуск сертификации апартаментов, и начинаем её с проекта Сбера. Ориентир на качество жизни людей и экологичное строительство отвечает как запросам девелоперов и инвесторов, так и будущих жителей и гостей комплекса», – сказал Андрей Самохин, главный управляющий директор ВЭБ.РФ, гендиректор Национального центра РАЗВИВАЙ.РФ (оператор системы «Клевер»).

«Зелёная» сертификация станет обязательной частью рынка апартаментов в России. Система «Клевер» уже официально признана государством: с 2023 года она включена в таксономию «зелёных» проектов постановлением правительства РФ №1587. А значит, нежилые здания и сооружения с таким сертификатом получают приоритетный статус в строительстве. Оператором системы выступает Национальный центр РАЗВИВАЙ.РФ (Группа ВЭБ).