РФ нужно и дальше громить ВСУ, уничтожать украинский флот — Медведев

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киеву нет дела до международного права и международных судов, поэтому России нужно и дальше громить ВСУ и уничтожать украинский флот, включая морские беспилотники. Об этом написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем канале в «Максе».

«Бандеровская „Украина“ плевать хотела на международное право и международные суды. Она понимает только язык силы», — написал он, комментируя решение третейского суда в Гааге в пользу России в деле о правах на прибрежные воды Черного моря рядом с Крымом, на Керченский пролив и Азовское море.

«Поэтому [России] нужно уничтожать обновляемый европейскими мерзавцами бандеровский флот, включая морские БПЛА, нужно уничтожать их торговые суда, перевозящие военные грузы, исходя из предположения, что этим занимаются все их суда, нужно и дальше громить их вооруженные силы вне зависимости от того, в чем бы они ни состояли и где бы они ни находились», — подчеркнул Медведев.