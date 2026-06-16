РФ нужно и дальше громить ВСУ, уничтожать украинский флот — Медведев
11:32 16.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Киеву нет дела до международного права и международных судов, поэтому России нужно и дальше громить ВСУ и уничтожать украинский флот, включая морские беспилотники. Об этом написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем канале в «Максе».
«Бандеровская „Украина“ плевать хотела на международное право и международные суды. Она понимает только язык силы», — написал он, комментируя решение третейского суда в Гааге в пользу России в деле о правах на прибрежные воды Черного моря рядом с Крымом, на Керченский пролив и Азовское море.
«Поэтому [России] нужно уничтожать обновляемый европейскими мерзавцами бандеровский флот, включая морские БПЛА, нужно уничтожать их торговые суда, перевозящие военные грузы, исходя из предположения, что этим занимаются все их суда, нужно и дальше громить их вооруженные силы вне зависимости от того, в чем бы они ни состояли и где бы они ни находились», — подчеркнул Медведев.
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