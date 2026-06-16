Турция с июля на 15% повысит сборы за проход судов через Босфор и Дарданеллы
11:00 16.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Турции с 1 июля на 15% повысят сборы за проход судов через проливы Босфор и Дарданеллы в рамках ежегодной ревизии тарифов. Теперь сбор составит $6,7 за тонну, сообщил телеканал NTV.
С июля прошлого года за проход через турецкие проливы взимается $5,83 за тонну. Сумма сбора рассчитывается на основе тоннажа судов в рамках Конвенции Монтрё от 1936 года, регулирующей судоходство в Босфоре и Дарданеллах.
Турецкие власти раз в год повышают тарифы за транзит судов через проливы с 2022 года. До этого времени сбор составлял $0,8 за тонну.
По данным Минтранса Турции, в 2025 году через Босфор и Дарданеллы прошло свыше 40 тыс. судов. В среднем сборы с судна составляет от $15 до $30 тыс. Средства, получаемые от них, в основном идут на финансирование работы береговых служб, спасателей, медиков, ликвидацию последствий морских аварий.
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