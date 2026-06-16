В Оренбургской области задержан россиянин, работавший на военную разведку Киева — ФСБ

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ России задержала в Оренбургской области россиянина, собиравшего данные об объектах критической инфраструктуры для военной разведки Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности на территории Оренбургской области пресечена противоправная деятельность гражданина РФ 2008 г. р., причастного к совершению государственной измены», — отметили в ЦОС.

Установлено, что молодой человек в мессенджере Telegram «инициативно установил контакт с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины и по его заданию осуществил сбор сведений об объектах критически важной инфраструктуры для последующей передачи украинской стороне в целях нанесения по ним ударов беспилотными летательными аппаратами». В его средствах связи обнаружили переписку с куратором ГУР МО Украины, подтверждающую его помощь противнику.