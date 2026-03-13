По данным Росстата, турпоездки в Турцию подорожали на 11%, в Египет – почти на 20%

19:15 13.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость туристических поездок из России в Египет в феврале 2026 года выросла на 19,7%, в Турцию — на 11% по сравнению с предыдущим месяцем, следует из данных Росстата.

«В феврале среди услуг зарубежного туризма изменились цены на поездки: на отдых в Египет +19,7%, Турцию +11%, страны Закавказья +7,7%, отдельные страны Юго-Восточной +7,2% и Средней +3,3% Азии, Белоруссию +3,7%», — говорится в документе.

Среди услуг внутреннего туризма выросли цены на проживание в гостиницах, мотелях и хостелах — от 0,5% до 1,8%.

