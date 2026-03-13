Трамп рассказал, когда может закончится конфликт с Ираном
18:15 13.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп собирается завершить военную операцию против Ирана, когда интуитивно поймет, что пора. Он заявил об этом в выпущенном в эфир в записи интервью радиостанции Fox News.
На вопрос, когда он поймет, что следует завершить эту операцию, американский лидер ответил: «Когда я это почувствую. Когда интуитивно пойму».
При этом глава вашингтонской администрации утверждал, что цены на нефть и другие товары начнут снижаться сразу после окончания операции. «Мы сразу вернемся к прежней ситуации, когда это закончится», — считает хозяин Белого дома. «И не думаю, что на это потребуется много времени», — добавил он.
НОВОСТИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать