Трамп рассказал, когда может закончится конфликт с Ираном

18:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп собирается завершить военную операцию против Ирана, когда интуитивно поймет, что пора. Он заявил об этом в выпущенном в эфир в записи интервью радиостанции Fox News.

На вопрос, когда он поймет, что следует завершить эту операцию, американский лидер ответил: «Когда я это почувствую. Когда интуитивно пойму».

При этом глава вашингтонской администрации утверждал, что цены на нефть и другие товары начнут снижаться сразу после окончания операции. «Мы сразу вернемся к прежней ситуации, когда это закончится», — считает хозяин Белого дома. «И не думаю, что на это потребуется много времени», — добавил он.