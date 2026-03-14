По приказу «Укрэнерго» в Киеве введены экстренные отключения электроэнергии

09:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экстренные отключения электричества начались в Киеве из-за перебоев в электроснабжении после взрывов в городе. Об этом сообщили в энергетической компании «ДТЭК Киевские электросети».

«По приказу НЭК „Укрэнерго“ введены экстренные отключения электроэнергии. Графики отключений при этом не действуют», — говорится на сайте компании. Также экстренные отключения действуют для Бучанского района Киевской области, сообщили в региональном отделении ДТЭК.

Электротранспорт в ряде районов украинской столицы прекратил работу из-за проблем с энергоснабжением, возникших в результате взрывов. Об этом сообщила Киевская городская администрация. «В некоторых районах Киева временно приостановил движение электротранспорт. Причина — отключение напряжения на отдельных участках сети», — говорится в публикации, размещенной в телеграм-канале столичных властей.