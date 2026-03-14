За информацию об иранских руководителях Госдеп США предлагает награду в 10 млн долл
09:00 14.03.2026 Источник: Интерфакс
"Программа "Награды за правосудие" предлагает до $10 млн за информацию о ключевых руководителях Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), а также ряда его подразделений", - говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.
На первом месте в списке интересующих США иранских лидеров фигурирует Хаменеи. Считается, что он тесно связан с КСИР. Также в списке фигурируют глава высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани, глава МВД Ирана Эскандар Момени. В общей сложности в списке - 10 человек.
НОВОСТИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать