Более 80 показов пройдут в рамках VI Московской недели моды

08:54 14.03.2026

Фото пресс-службы Московской недели моды
В Центральном выставочном зале «Манеж» 14-19 марта состоится VI Московская неделя моды (МНМ). В ее рамках представители индустрии смогут показать свои коллекции и провести переговоры с потенциальными партнерами, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. По ее словам, на мероприятие соберутся примерно 300 дизайнеров из разных регионов РФ и других стран, среди которых Китай и Турция. «Около 70% участников — столичные бренды, в том числе резиденты программы “Сделано в Москве”. В течение шести дней состоится свыше 80 модных показов», — рассказала заммэра. Организатором МПМ станет Фонд моды при поддержке правительства Москвы.

В показах будут принимать участие не только профессионалы, но и студенты профильных учебных заведений, Среди них Московский художественно-промышленный институт, Институт искусств Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина, Школа дизайна Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», Национальный институт дизайна.

1681616_2.jpg
Фото пресс-службы Московской недели моды
В Манеже откроется ярмарка (попасть на нее можно будет по предварительной регистрации), где можно будет купить одежду, обувь и аксессуары российских брендов. Там же будет работать ИИ-примерочная – она поможет гостю увидеть, как на нем будут смотреться представленные на показах образы.

Также горожане и туристы смогут посетить лекции отраслевых экспертов, которые расскажут о трендах, связи моды с культурой, развитии индустрии. Расписание лекций и регистрация на них открыта на сайте МНМ. Еще одним событием станет фестиваль тематических короткометражных фильмов. За новостями Недели моды можно будет следить в мессенджере MAX и соцсетях мероприятия вот «ВКонтакте», в «Дзене», «Телеграме».

Отметим, что участники предыдущих пяти сезонов МНМ заключили контракты на более чем миллиард руб. Событие становится стимулом для развития креативного сектора экономики, обрабатывающей промышленности и других смежных направлений в Москве и РФ.

НОВОСТИ

09:50 14.03.2026
По приказу «Укрэнерго» в Киеве введены экстренные отключения электроэнергии
0
55
09:20 14.03.2026
Российская нефть мировому рынку сейчас просто необходима - Песков
0
108
09:15 14.03.2026
Морпехи США из Японии отправлены на Ближний Восток, возможно, для захвата иранских островов - эскперт
0
130
09:10 14.03.2026
Температура воздуха в Москве может опуститься с +14С днем до -2С ночью - синоптики
0
132
09:00 14.03.2026
За информацию об иранских руководителях Госдеп США предлагает награду в 10 млн долл
0
163
21:55 13.03.2026
Премьер-министр Венгрии считает, что сейчас в Европе «царит хаос»
0
733
19:15 13.03.2026
По данным Росстата, турпоездки в Турцию подорожали на 11%, в Египет – почти на 20%
0
748
18:15 13.03.2026
Трамп рассказал, когда может закончится конфликт с Ираном
0
999
17:40 13.03.2026
Правнучка Никиты Хрущева Нина внесена в перечень иноагентов — Минюст РФ
0
939
17:12 13.03.2026
Патриарх Сербский призвал Путина и других лидеров не допустить изгнания сербов из Косова
0
785

