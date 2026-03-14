Более 80 показов пройдут в рамках VI Московской недели моды
08:54 14.03.2026
|Фото пресс-службы Московской недели моды
В показах будут принимать участие не только профессионалы, но и студенты профильных учебных заведений, Среди них Московский художественно-промышленный институт, Институт искусств Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина, Школа дизайна Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», Национальный институт дизайна.
Также горожане и туристы смогут посетить лекции отраслевых экспертов, которые расскажут о трендах, связи моды с культурой, развитии индустрии. Расписание лекций и регистрация на них открыта на сайте МНМ. Еще одним событием станет фестиваль тематических короткометражных фильмов. За новостями Недели моды можно будет следить в мессенджере MAX и соцсетях мероприятия вот «ВКонтакте», в «Дзене», «Телеграме».
Отметим, что участники предыдущих пяти сезонов МНМ заключили контракты на более чем миллиард руб. Событие становится стимулом для развития креативного сектора экономики, обрабатывающей промышленности и других смежных направлений в Москве и РФ.
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать