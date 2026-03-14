Более 80 показов пройдут в рамках VI Московской недели моды

Фото пресс-службы Московской недели моды

В Центральном выставочном зале «Манеж» 14-19 марта состоится VI Московская неделя моды (МНМ). В ее рамках представители индустрии смогут показать свои коллекции и провести переговоры с потенциальными партнерами, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. По ее словам, на мероприятие соберутся примерно 300 дизайнеров из разных регионов РФ и других стран, среди которых Китай и Турция. «Около 70% участников — столичные бренды, в том числе резиденты программы “Сделано в Москве”. В течение шести дней состоится свыше 80 модных показов», — рассказала заммэра. Организатором МПМ станет Фонд моды при поддержке правительства Москвы.

В показах будут принимать участие не только профессионалы, но и студенты профильных учебных заведений, Среди них Московский художественно-промышленный институт, Институт искусств Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина, Школа дизайна Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», Национальный институт дизайна.

Фото пресс-службы Московской недели моды

В Манеже откроется ярмарка (попасть на нее можно будет по предварительной регистрации ), где можно будет купить одежду, обувь и аксессуары российских брендов. Там же будет работать ИИ-примерочная – она поможет гостю увидеть, как на нем будут смотреться представленные на показах образы.

Также горожане и туристы смогут посетить лекции отраслевых экспертов, которые расскажут о трендах, связи моды с культурой, развитии индустрии. Расписание лекций и регистрация на них открыта на сайте МНМ. Еще одним событием станет фестиваль тематических короткометражных фильмов. За новостями Недели моды можно будет следить в мессенджере MAX и соцсетях мероприятия вот «ВКонтакте», в «Дзене», «Телеграме».

Отметим, что участники предыдущих пяти сезонов МНМ заключили контракты на более чем миллиард руб. Событие становится стимулом для развития креативного сектора экономики, обрабатывающей промышленности и других смежных направлений в Москве и РФ.