Морпехи США из Японии отправлены на Ближний Восток, возможно, для захвата иранских островов - эскперт

09:15 14.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переброска Соединенными Штатами на Ближний Восток расквартированного в Японии экспедиционного отряда морской пехоты может быть подготовкой к операции по захвату иранских островов Хешм и Харк. Такую точку зрения высказал профессор Университета Мэйкай, научный сотрудник Японского института международных проблем Тэцуо Котани.

«31-й экспедиционный корпус морской пехоты отправляется с Окинавы на Ближний Восток. Предполагаемая цель — захват острова Кешм в Ормузском проливе и острова Харк в Персидском заливе», — написал он на своей странице в соцсети X.

По его мнению, «этот шаг увеличивает вероятность наземной [операции], которая обезопасит сопровождение судов в Ормузском проливе», а также окажет «экономическое давление на Иран».

