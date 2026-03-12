0
0
0
НОВОСТИ

Ряд вузов в РФ 2026 году полностью начнут прием на первый курс по новым образовательным программам

21:15 12.03.2026 Источник: Интерфакс

Несколько российских вузов, участвующих в пилотном проекте по реформе системы высшего образования, в 2026 году полностью начнут прием первокурсников по новым образовательным программам, сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков. По его словам, 17 университетов, учитывая те права, которые им предоставлены, будут реализовывать совершенно новые программы. «Я имею в виду не только пересобранные у себя (программы), но и те, которых раньше вообще не было. Речь идет, допустим, о проектировании и эксплуатации беспилотных мобильных систем. Еще есть наработки, которые мы презентуем в ближайшее время», – уточнил министр.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:52 12.03.2026
Уроженку Украины лишили российского гражданства в Курганской области
0
87
20:45 12.03.2026
Володин: Целое заседание 19 марта целиком посвящаем отчету Счетной палаты
0
130
20:22 12.03.2026
Тегеран прекратит «оборонительные действия» против соседей, если их территория не будет использоваться против Ирана – МИД страны
0
266
20:02 12.03.2026
Ссылки на Декларацию о независимости в новой Конституции Армении быть не должно - Пашинян
0
168
18:45 12.03.2026
Глава МЭР: Туристы получат деньги за сорванный отдых в странах Ближнего Востока в полном объеме
0
253
17:40 12.03.2026
США продолжают поставки оружия Украине, несмотря на операцию против Ирана — Пентагон
0
410
17:12 12.03.2026
США не намерены выводить нефть РФ из-под санкций — глава Минэнерго
0
388
17:08 12.03.2026
Электродепо «Троицкое» станет крупнейшим в России — мэр Москвы
0
357
17:00 12.03.2026
Иран потребует от США компенсации за нанесенный в ходе атак ущерб — новый верховный лидер
0
382
16:32 12.03.2026
ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 325 военных
0
390

Возврат к списку