Ряд вузов в РФ 2026 году полностью начнут прием на первый курс по новым образовательным программам

21:15 Источник: Интерфакс

Несколько российских вузов, участвующих в пилотном проекте по реформе системы высшего образования, в 2026 году полностью начнут прием первокурсников по новым образовательным программам, сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков. По его словам, 17 университетов, учитывая те права, которые им предоставлены, будут реализовывать совершенно новые программы. «Я имею в виду не только пересобранные у себя (программы), но и те, которых раньше вообще не было. Речь идет, допустим, о проектировании и эксплуатации беспилотных мобильных систем. Еще есть наработки, которые мы презентуем в ближайшее время», – уточнил министр.