0
0
0
НОВОСТИ

Италия примет участие в высвобождении части своих запасов нефти - министерство

22:10 12.03.2026 Источник: Интерфакс

Италия высвободит около 9,9 млн баррелей нефти из стратегических запасов в рамках усилий, прилагаемых странами-членами международного энергетического агентства (МЭА) для преодоления нынешнего энергетического кризиса, сообщает итальянское министерство окружающей среды и энергетической безопасности.

"Италия примет участие в скоординированном высвобождении части своих стратегических запасов нефти (...) Предполагаемый объем составит 9 млн 966 тыс. баррелей, что соответствует примерно 2,5% от общего количества нефти, предоставляемой странами МЭА для преодоления текущего нефтяного кризиса", - говорится в заявлении министерства.

В сообщении уточняется, что планируемый объем высвободят в ближайшие недели, и он составит около 13,5% от общих запасов Италии.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:30 12.03.2026
Российские туроператоры вывезли почти всех своих туристов из Бахрейна - Посольство РФ
0
228
21:15 12.03.2026
Ряд вузов в РФ 2026 году полностью начнут прием на первый курс по новым образовательным программам
0
189
20:52 12.03.2026
Уроженку Украины лишили российского гражданства в Курганской области
0
232
20:45 12.03.2026
Володин: Целое заседание 19 марта целиком посвящаем отчету Счетной палаты
0
248
20:22 12.03.2026
Тегеран прекратит «оборонительные действия» против соседей, если их территория не будет использоваться против Ирана – МИД страны
0
380
20:02 12.03.2026
Ссылки на Декларацию о независимости в новой Конституции Армении быть не должно - Пашинян
0
277
18:45 12.03.2026
Глава МЭР: Туристы получат деньги за сорванный отдых в странах Ближнего Востока в полном объеме
0
356
17:40 12.03.2026
США продолжают поставки оружия Украине, несмотря на операцию против Ирана — Пентагон
0
497
17:12 12.03.2026
США не намерены выводить нефть РФ из-под санкций — глава Минэнерго
0
473
17:08 12.03.2026
Электродепо «Троицкое» станет крупнейшим в России — мэр Москвы
0
433

Возврат к списку