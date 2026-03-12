Италия примет участие в высвобождении части своих запасов нефти - министерство
22:10 12.03.2026 Источник: Интерфакс
Италия высвободит около 9,9 млн баррелей нефти из стратегических запасов в рамках усилий, прилагаемых странами-членами международного энергетического агентства (МЭА) для преодоления нынешнего энергетического кризиса, сообщает итальянское министерство окружающей среды и энергетической безопасности.
"Италия примет участие в скоординированном высвобождении части своих стратегических запасов нефти (...) Предполагаемый объем составит 9 млн 966 тыс. баррелей, что соответствует примерно 2,5% от общего количества нефти, предоставляемой странами МЭА для преодоления текущего нефтяного кризиса", - говорится в заявлении министерства.
В сообщении уточняется, что планируемый объем высвободят в ближайшие недели, и он составит около 13,5% от общих запасов Италии.
