США не намерены выводить нефть РФ из-под санкций — глава Минэнерго
17:12 12.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Выдача США лицензии на закупку Индией российской нефти не означает, что американская администрация планирует выводить из-под санкций энергоресурсы из РФ. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт.
«Россия не получает ослабления санкций. Вся нефть (из РФ, на закупку которой США выдали разрешение Индии — прим. ТАСС) находится „на воде“ и ждет своей очереди на разгрузку в Китае, — сказал он в интервью телеканалу CNN. — Это лишь мера по ускорению [нефтяного] потока на перерабатывающие заводы, она отправится на индийские НПЗ вместо китайских <…>. Мы используем подобные прагматичные решения для того, чтобы пережить эти несколько недель напряженности в энергоснабжении, эта [американская] администрация нацелена на результат».
5 марта Минфин США выдал лицензию на закупку Индией в течение 30 дней уже находящейся в танкерах в море российской нефти. Согласно заявлению американских официальных лиц, это решение было принято для снижения давления на мировом рынке нефти на фоне военной операции США и Израиля против Ирана.
