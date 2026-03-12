Российские туроператоры вывезли почти всех своих туристов из Бахрейна - Посольство РФ

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посольство РФ в Бахрейне оперативно обрабатывает поступающие обращения соотечественников в связи с необходимостью покинуть территорию королевства. Об этом ТАСС сообщили в российской дипмиссии.

«Поступающие обращения соотечественников оперативно обрабатываем», — отметили в посольстве, при этом подчеркнув, что российские туроператоры вывезли почти всех своих туристов из Бахрейна. Что касается остальных российских граждан, то они «сухопутным путем уезжают в Саудовскую Аравию, оттуда, куда им нужно, улетают, либо уезжают», пояснили в дипмиссии.