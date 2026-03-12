Тегеран прекратит «оборонительные действия» против соседей, если их территория не будет использоваться против Ирана – МИД страны
20:22 12.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тегеран прекратит ответные удары, если страны Ближнего Востока не будут позволять США использовать их территорию для атак на Иран. Об этом заявил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.
«Иран не имеет враждебных намерений по отношению к народам и странам региона, однако в ответ на военную агрессию и использование баз и ресурсов некоторых стран для нападения на Иран согласно международному праву он сохраняет за собой право на самооборону и нанесение ударов по источникам агрессии», — приводит его слова агентство Mehr.
«В то же время, если использование территории и ресурсов этих стран против Ирана прекратится, наши оборонительные действия также будут прекращены», — добавил дипломат.
